Muhtarlık odası duman altında kaldı: Kozan'da fotoğrafçıda yangın

Kozan'da muhtarlık ve fotoğrafçı dükkanında yangın

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde, mahalle muhtarı Bilal Özdemir'e ait fotoğrafçı dükkanında yangın çıktı. İş yeri aynı zamanda mahalle muhtarlık binası olarak kullanıldığı için olay, bölge sakinleri tarafından kısa sürede fark edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi. Müdahale sırasında iş yerinde bulunan fotoğraf makineleri ve kameralar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla zarar görmeden çıkarıldı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sırasında bazı eşyalar yanarak zarar görürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; ilk bulgulara göre yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalle sakinleri ve iş yeri sahibi, itfaiyenin hızlı müdahalesinin olası daha büyük bir zararı önlediğini belirtti. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Adana’da muhtarlık binası yandı