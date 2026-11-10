Sekiz asırlık yazıtlar gün ışığına çıkıyor: Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda sergi alanı kuruluyor

Sekiz asırlık mezar taşları ziyaretçiye açılıyor

Samsun'un İlkadım ilçesindeki, Anadolu'nun en önemli Türk-İslam mezarlıklarından biri kabul edilen Seyyid Kutbiddin Mezarlığı için yeni bir sergileme projesi hayata geçiriliyor. Seyyid Kutbiddin Mezarlığı Tarihi Mezar Taşlarını Gün Yüzüne Çıkarıp Ziyarete Açma Projesi kapsamında, mezarlıktaki tescilli mezar taşları ve şahideler yol boyunca döşenecek alanlarda gösterime sunulacak.

Restorasyon ve koruma çalışmaları:

Selçuklu'nun son dönemiyle Osmanlı'nın ilk dönemlerine tarihlenen, 800 yıllık nitelikteki mezarlıktaki taşların bakım ve onarımları Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından yapıldı. Belediyenin yaptığı çalışmalarda mezarlığın çevre duvarı yenilendi, tehlike oluşturan ölü ağaçlar kesildi ve anıt özelliği taşıyan baş taşları ile şahideler muhafaza edilerek kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 250’ye yakın anıt vasfındaki baş taşı ve şahide onarımdan geçirildi.

Sergileme düzeni ve ziyaretçilere sunuluşu:

Anıtlar Kurulu onayıyla başlatılan uygulamada, Selçuklu son dönemi ve Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait tescilli mezar baş taşları ve şahideler, mezarlık içindeki üç geçiş yolunun kenarlarında, yolu kapatmayacak biçimde hazırlanmış alanlarda beton kaideler üzerine yerleştirilecek. Yetkililer, serginin düzenleniş biçimiyle vatandaşların mezarlık içinden geçerken Osmanlı dönemine ait baş taşlarını rahatça görebileceklerini ve taşların üzerindeki yazıların Türkçe çevirilerini okuyarak içeriklerini öğrenebileceklerini ifade etti.

Toplamda Anadolu'nun en önemli eski mezarlıklarından biri olan Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda 400'e yakın baş taşı ve şahidenin bulunduğu, projenin kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE BULUNAN VE ANADOLU'NUN EN ÖNEMLİ TÜRK-İSLAM MEZARLIKLARINDAN BİRİ OLAN ŞEYH SEYYİD KUTBİDDİN MEZARLIĞI'NIN MEZAR TAŞLARI VE ŞAHİDELERİ, MEZARLIKTAKİ YOL ÜZERİNDE KURULACAK YENİ ALANDA TÜRKÇELERİYLE BİRLİKTE SERGİLENECEK.