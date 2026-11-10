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Güllü davasında savunma istinaf yolunu seçti: beraat ve tahliye istendi

Güllü bilinen Gül Tut’un ölümü davasında avukat Merve Uçanok, mahkeme kararına itiraz ederek delillerin yeniden incelenmesini, beraat ve tahliye talep etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güllü davasında savunma istinaf yolunu seçti: beraat ve tahliye istendi

Dava sürecinde istinaf başvurusu

Şarkıcı Gül Tut (kamuoyunda Güllü) ile ilgili davada, yerel mahkemenin verdiği hüküm sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Tut’un annesini tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Tuğyan Ülkem Gülter adına avukat Merve Uçanok mahkumiyet kararına itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu.

istinaf başvurusunun kapsamı:

Uçanok, istinaf dilekçesini Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunarak dosyanın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden incelenmesini talep etti. Dilekçede, mahkûmiyete esas teşkil eden delillerin yeterli ve kesin nitelikte olmadığı ileri sürülerek kararın hukuka aykırı olduğu savunuldu.

tanık beyanları, kayıtlar ve adli bulguların yeniden değerlendirilmesi talebi:

Savunma, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulunun soruşturmanın farklı aşamalarında verdiği ifadeler arasındaki çelişkilere işaret etti. Dilekçede Ulu’nun ilk anlatımları ile sonraki beyanlarının birbirini tutmadığı; bazı ifadelerin baskı altında alınmış olabileceği iddia edildi. Ayrıca dosyaya sunulan ses kayıtları ve uzman değerlendirmelerinin yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, ölümü etkileyebilecek tıbbi bulgulara da dikkat çekildi: olay sırasında Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol ve bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği hatırlatıldı. Savunma, bu bulgunun denge ve koordinasyonu etkileyerek düşmenin kaza sonucu olma ihtimalinin yeterince araştırılmadığını öne sürdü.

Başvuruda ayrıca Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 11 Şubat 2026 tarihli raporuna atıf yapıldı; raporda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ancak düşmenin kaza, intihar veya başkasının etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemediği kaydedildi. Savunma, olay günü düzenlenen ölü muayene ve otopsi tutanağında zeminin kaygan olduğuna ilişkin tespitin bulunduğunu; sonraki kriminal incelemede ise kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadığını belirterek bu hususun mahkumiyete dayanak yapılmasına itiraz etti.

görüntü ve tanık talepleri:

İstinaf dilekçesinde, olay öncesine ait kamera görüntülerinde duyulan "Hadi görüşürüz" sözünün kime ait olduğunun kesin olarak belirlenemediği kaydedildi. Sanatçının yakın arkadaşı Çiğdem Emirin sesin Gül Tut’a ait olabileceği yönündeki değerlendirmesine atıf yapılarak kayıtların yeniden incelenmesi talep edildi. Savunma, yerel mahkemenin bazı tanıkların dinlenmesi ve yeni bilirkişi incelemeleri yönündeki talepleri kabul etmemesinin savunma hakkını kısıtladığını ileri sürdü.

Sonuç bölümünde avukat Uçanok, mahkumiyet hükmünün CMK’nın 289’uncu maddesi uyarınca bozulmasını; aksi kanaate varılması halinde hükmün kaldırılarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Ayrıca istinaf incelemesi tamamlanana kadar tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesi istendi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin başvuruyu nasıl değerlendireceği bekleniyor.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER&#039;İN AVUKATI (ARŞİV)

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN AVUKATI (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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