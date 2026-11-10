Kozan'da muhtarın hem muhtarlık hem fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı dükkan yanarak zarar gördü

Yangın ve müdahale:

Adana'nın Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi, Adana Caddesi'nde çıkan yangın, mahalle muhtarı Bilal Özdemir'e ait fotoğrafçı dükkanında meydana geldi. İş yeri, aynı zamanda muhtarlık hizmeti için de kullanılıyordu.

İddiaya göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek kısa sürede müdahale etti ve yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Kurtarılan eşyalar ve oluşan zarar:

Müdahale sırasında dükkan içindeki bazı eşyalar yandı; ancak içeride bulunan fotoğraf makineleri ve kameralar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla zarar görmeden çıkarıldı. Bu sayede işin devamı açısından kritik ekipman kurtarıldı.

Buna karşın iş yerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi; çalışma alanı ve bazı malzemelerde hasar oluştuğu belirtildi.

Soruşturma ve takip:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler, yangının sebebini ve hasarın boyutunu belirlemeye yönelik olarak devam ediyor.

ADANA'DA MAHALLE MUHTARININ HEM MUHTARLIK HEM DE FOTOĞRAFÇI OLARAK KULLANDIĞI İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI