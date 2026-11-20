duruşmada gelişmeler

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmada tutuklu sanık Adem K., tutuksuz sanıklar Müslüm K., Arif A. ve Mücahit A. D. ile maktulün avukatı ve sanık avukatları hazır bulundu. Savcı, dosyadaki delilleri değerlendirerek bilirkişi raporları, tanık beyanları ve kamera görüntülerine atıfta bulundu.

savcının talebi

Savcı; dosyada yakalama emirleri çıkarılan ancak henüz yakalanamayan Ekrem H. ve Seyfettin K. yönünden dosyanın tefrik edilmesini talep etti. Diğer sanıklar Adem K., Arif A., Mücahit A. D. ve Müslüm K. hakkında ise, suçun niteliği göz önüne alınarak "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesi yönünde mütalaa verdi.

sanık savunmaları ve mahkeme kararı

Tutuklu sanık Adem K. mütalaaya karşı yaptığı savunmada suçlamaları reddetti. Adem K. savunmasında, maktulle arasında öldürmeye yönelik bir husumet olmadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını ve maktulü tanımadığını belirterek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adem K.'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar Arif A., Müslüm K. ve Mücahit A. D. hakkında mevcut yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin aynen sürdürülmesine hükmedildi. Heyet, Ekrem H. ve Seyfettin K. hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

olayın geçmişi

Olay, 21 Nisan 2025 tarihinde gece saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 47 yaşındaki balıkçı Hayri Taşkın ile husumetlileri arasında tartışma çıktı; tartışmanın büyümesi üzerine husumetlilerden biri otomobilden çıkardığı pompalı tüfekle Taşkın'a ateş etti. Saçmaların hedefi olan Taşkın ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma ve yargılama süreci, mahkemenin alınan kararları ve yakalama emirlerinin infazına bağlı olarak ilerlemeye devam edecek.

HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇI HAYRİ TAŞKIN (ARŞİV)