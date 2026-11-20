Demirözü'de futsal heyecanı başlıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde ilk kez düzenlenecek 1. Futsal Turnuvası için başvurular başladı. Organizasyonu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü üstlenirken, turnuva kapsamında ilçedeki spor çevreleri bir araya gelecek.

Katılım koşulları:

Turnuvaya kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları, esnaf ile mahalle ve köy halkı katılabilecek. Kapsamlı bir katılımın hedeflendiği etkinlik, farklı kuruluş ve grupların mücadele edeceği bir platform sunacak.

Başvuru ve belgeler:

Turnuvaya katılmak isteyenler başvurularını Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne yapabilecek. Şartname ve gerekli belgeler müdürlükten temin edilebilecek. Başvuruların son günü ise 26 kasım olarak duyuruldu.

Maçlar, ilçedeki kapalı spor salonunda oynanacak ve organizasyon detayları ile programa ilişkin bilgiler başvuru sırasında paylaşılacak.

DEMİRÖZÜ 1. FUTSAL TURNUVASI’NDA BAŞVURULAR 26 KASIM’DA SONA ERİYOR