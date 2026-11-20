Edirne'de yürütülen soruşturmanın kapsamı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, belediyenin nisan ayında ihaleye çıkaracağını duyurduğu otogardaki 20 iş yeri inceleniyor. Söz konusu alan, 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ve 1 lokanta olarak belirlenmiş, ihaleye katılan bazı kişilerin şartları ve fiyatları etkilemek için anlaşma yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatılmıştır.

Operasyonun yürütülmesi ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheli için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin illerinde gerçekleştirildi ve şüpheliler yakalandı.

Ele geçirilen materyaller ve adli sürecin son durumu:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesine sevk edildi. 9 şüpheli hakkında savcılıktaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma, ihaleye katılımcılar arasındaki iletişim ağı ve fiyat/şart belirlemeye yönelik olası mutabakatın tespitine odaklanıyor. Kamu ihale süreçlerinde şeffaflık iddiaları ile ilgili yürütülen bu tür soruşturmalar, yerel yönetim ihalelerinin denetlenmesi açısından dikkat çekiyor.

EDİRNE OTOGARI İHALE SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ