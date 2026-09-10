İlk hafta sürprizi Sporting, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Maç raporu:

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Sporting, Jose Alvalade Stadı'nda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, ilk dakikalarda Galatasaray lehine gelişen talihsiz bir dönüşle başladı ancak Sporting ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirerek skoru lehine çevirdi. Maçın kritik anları arasında Suarez'in 57. dakikadaki penaltısı ve Zalazar'ın 63. dakikadaki frikiği öne çıktı; kaleci Uğurcan Çakır ise maç boyunca birkaç kritik müdahalede bulundu.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada Inacio'nun kendi kalesine attığı gol (k.k.) ile Galatasaray öne geçti. 27. dakikada Catamo eşitliği sağladı. İkinci yarıda 54. dakikada Jakobs'un müdahalesi sonrası hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi; 57. dakikada Suarez penaltıyı gole çevirerek Sporting'i 2-1 öne geçirdi. 60. dakikada Suarez'in ceza yayından vuruşu dışarı gitti. 63. dakikada Zalazar'ın ceza sahası dışından kullandığı frikikte top ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu. 71. dakikada Altimira, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ancak Uğurcan gol izni vermedi. 84. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Rui Silva topu güçlükle çeldi.

Kadrolar ve hakemler:

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland

Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis (Ivan Fresneda dk. 84), Zalazar (Gonçalves dk. 66), Araujo, Inacio, Luis Guilherme, Quaresma (Debast dk. 84), Doumbia (Silas Andersen dk. 74), Luis Suarez (Fotis Ioannidis dk. 74). Yedekler: Kaique, Rafael Ferreira Nel, Pedro Lima Barros, Jesse Derry, Eduardo Felicissimo, Irankunda, Rodrigo Dias. Teknik Direktör: Rui Borges.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 85), Gabriel Sara (Renato Nhaga dk. 84), Leroy Sane (Rafael Leao dk. 58), Aleksey Batrakov (Deniz Gül dk. 64), Yunus Akgün (İlkay Gündoğan dk. 85), Barış Alper Yılmaz. Yedekler: Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş. Teknik Direktör: Okan Buruk.

Goller: Catamo (dk. 27), Luis Suarez (dk. 57 pen.), Zalazar (dk. 63) (Sporting); Inacio (dk. 6 k.k.) (Galatasaray).

Sarı kartlar: Altimira, Luis Suarez (Sporting); Eren Elmalı, Deniz Gül, Okan Buruk, Ismail Jakobs (Galatasaray).

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA PORTEKİZ EKİBİ SPORTİNG’E 3-1 MAĞLUP OLDU.