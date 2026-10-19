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Gaziantep'te dron destekli zabıta denetimiyle dilencilik ve satıcılık hedef alındı

Gaziantep zabıta ekipleri, dron destekli denetimde kavşak ve işyeri önlerinde dilencilik yapanları tespit edip çok sayıda kişiye cezai işlem uyguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te dron destekli zabıta denetimiyle dilencilik ve satıcılık hedef alındı

Gaziantep'te dron destekli zabıta denetimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki kavşaklar, yollar ve bazı işyeri önlerinde dilencilik ve satıcılık yaparak vatandaşları rahatsız eden, dini duyguları istismar eden ve trafikte tehlike oluşturan kişilere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetimin nasıl yürütüldüğü:

Çalışmada dronlar ile sahadaki şüphelilerin tespiti sağlanıp, ekiplerce müdahale edildi. Ekipler ısrarlı davranış sergileyen ve trafiği tehlikeye atan şahısların bulunduğu noktalarda geniş çaplı kontroller yaptı; tespit edilen çok sayıda şahıs yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Belediyeden uyarı ve gelecek planı:

Zabıta Daire Başkanlığı açıklamasında, "Dilencilik ve duygu istismarına yönelik denetimlerimizi dron desteğiyle sürdürüyoruz. Yardımlarınızı güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırınız" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kentte benzer denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer vatandaşlardan, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarda kayıtlı ve güvenilir kurumlarla işbirliği yapmalarını isteyerek, sokakta yapılan bağışlarda dolandırıcılık ve istismarın önüne geçilmesinin önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP&#039;TE DİLENCİLİK-SATICILIK YAPARAK VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDEN, DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDEN...

GAZİANTEP'TE DİLENCİLİK-SATICILIK YAPARAK VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDEN, DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDEN VE TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURAN ŞAHISLARA YÖNELİK ZABITA EKİPLERİNCE DRON DESTEKLİ DENETİM YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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