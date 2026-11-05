Birecik'te durdurulan araçtan 250 kilo belgesiz balık çıktı

Birecik'te jandarma operasyonu:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan kontrolde, sürücü A.Ö. tarafından sevk edilen yük incelendi. Yapılan aramada nakil ve menşei belgeleri olmayan ürünler tespit edildi.

aramada ele geçenler:

Araçta 5 plastik bidon içinde toplam 250 kilogram balık bulundu. Balıkların sevkine ilişkin herhangi bir belge sunulamaması üzerine ekipler durumu kayıt altına aldı.

yapılan işlemler ve uygulanan ceza:

Olayın ardından araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 103.258 TL idari para cezası uygulandı.

JANDARMA EKİPLERİNİN DURDURDUĞU ARAÇTA YAPILAN ARAMADA BELGESİZ SEVK EDİLEN 250 KİLOGRAM BALIK ELE GEÇİRİLDİ.