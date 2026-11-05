Adana’da yükseklerde bir Kapadokya: Kovukçınar’ın sonbahar şöleni

Adana’nın Feke ilçesinde, bin 600 rakımda yer alan Kovukçınar Mahallesi, yüzlerce yıllık doğal aşınma süreçlerinin şekillendirdiği dev kaya kütleleriyle sonbaharda ziyaretçileri etkiliyor. Toros Dağlarının yüksek kesiminde konumlanan mahalle, kayaların farklı formları ve orman dokusunun buluşmasıyla Kapadokya’yı andıran bir panorama oluşturuyor.

doğal yapılar ve su kaynakları:

Mahalledeki kaya oluşumları, farklı yörelerde rastlanan örneklerden ayrılan biçimleriyle dikkat çekiyor. Kayaların arasından süzülen doğal su kaynakları da bölgenin karakterini güçlendiriyor; mahalle merkezindeki bir kaynak ise Türk bayrağı motifleriyle boyanmış görüntüsüyle gelenlerin ilgisini çekiyor. Evler, tarım arazileri ve dev kaya kütlelerinin iç içe geçtiği düzen, havadan bakıldığında bütünsel bir açık hava müzesi izlenimi veriyor.

ziyaretçi deneyimleri ve aktiviteler:

Kovukçınar, doğal yaşamın korunduğu bir ortam sunuyor ve doğa yürüyüşü, kamp ile motorkros gibi etkinlikler için alternatif bir rota oluşturuyor. Sonbaharın renkleri ardıç ve katran ağaçlarıyla birleşerek fotoğrafçılar için zengin kompozisyonlar sağlıyor; bölgeyi gezenler manzaranın Kapadokya’yı anımsattığını sıkça ifade ediyor.

İzmir’den gelen Hakan Demir ve eşi Fahriye Demir, mahalleyi ziyaret ettiklerinde doğal güzelliklerin her mevsim farklı bir yüz sunduğunu aktardı. Demir, "Burası Adana’nın Kapadokya’sı. Buraya gelenler fotoğraflarını çekerler. Buranın kışı ağır geçer, yazları güzel geçer. Burası keşfedilmiş bir yer, yaylacılar gelir. Her mevsim güzel olur, Adana’nın Kapadokya’sı" sözleriyle izlenimlerini paylaştı.

Kovukçınar Mahallesi, doğal yapıları koruyan yerel dokusu ve mevsimsel renk geçişleriyle hem bölge halkı hem de doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon olmayı sürdürüyor.

FEKE İLÇESİNDE BİN 600 RAKIMDA BULUNAN KOVUKÇINAR MAHALLESİ, BİNLERCE YILLIK DOĞAL SÜREÇLERLE ŞEKİLLENEN DEV KAYA OLUŞUMLARIYLA SONBAHARDA GÖRENLERİ MEST EDİYOR.