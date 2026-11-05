Dolar 50,0425 +0,03%
Euro 56,3782 +0,23%
Bist 11.485,44 +0,06%
Altın Gram 6.664,40 +1,70%
EUR/USD 1,1245 +0,09%
Brent Petrol 95,31 +0,73%
--°

Adana’da yükseklerde bir Kapadokya: Kovukçınar’ın sonbahar şöleni

Adana’nın Feke ilçesindeki Kovukçınar Mahallesi, bin 600 rakımdaki dev kaya oluşumları ve sonbahar renkleriyle Kapadokya’yı andıran bir manzara sunuyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adana’da yükseklerde bir Kapadokya: Kovukçınar’ın sonbahar şöleni

Adana’da yükseklerde bir Kapadokya: Kovukçınar’ın sonbahar şöleni

Adana’nın Feke ilçesinde, bin 600 rakımda yer alan Kovukçınar Mahallesi, yüzlerce yıllık doğal aşınma süreçlerinin şekillendirdiği dev kaya kütleleriyle sonbaharda ziyaretçileri etkiliyor. Toros Dağlarının yüksek kesiminde konumlanan mahalle, kayaların farklı formları ve orman dokusunun buluşmasıyla Kapadokya’yı andıran bir panorama oluşturuyor.

doğal yapılar ve su kaynakları:

Mahalledeki kaya oluşumları, farklı yörelerde rastlanan örneklerden ayrılan biçimleriyle dikkat çekiyor. Kayaların arasından süzülen doğal su kaynakları da bölgenin karakterini güçlendiriyor; mahalle merkezindeki bir kaynak ise Türk bayrağı motifleriyle boyanmış görüntüsüyle gelenlerin ilgisini çekiyor. Evler, tarım arazileri ve dev kaya kütlelerinin iç içe geçtiği düzen, havadan bakıldığında bütünsel bir açık hava müzesi izlenimi veriyor.

ziyaretçi deneyimleri ve aktiviteler:

Kovukçınar, doğal yaşamın korunduğu bir ortam sunuyor ve doğa yürüyüşü, kamp ile motorkros gibi etkinlikler için alternatif bir rota oluşturuyor. Sonbaharın renkleri ardıç ve katran ağaçlarıyla birleşerek fotoğrafçılar için zengin kompozisyonlar sağlıyor; bölgeyi gezenler manzaranın Kapadokya’yı anımsattığını sıkça ifade ediyor.

İzmir’den gelen Hakan Demir ve eşi Fahriye Demir, mahalleyi ziyaret ettiklerinde doğal güzelliklerin her mevsim farklı bir yüz sunduğunu aktardı. Demir, "Burası Adana’nın Kapadokya’sı. Buraya gelenler fotoğraflarını çekerler. Buranın kışı ağır geçer, yazları güzel geçer. Burası keşfedilmiş bir yer, yaylacılar gelir. Her mevsim güzel olur, Adana’nın Kapadokya’sı" sözleriyle izlenimlerini paylaştı.

Kovukçınar Mahallesi, doğal yapıları koruyan yerel dokusu ve mevsimsel renk geçişleriyle hem bölge halkı hem de doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyon olmayı sürdürüyor.

FEKE İLÇESİNDE BİN 600 RAKIMDA BULUNAN KOVUKÇINAR MAHALLESİ, BİNLERCE YILLIK DOĞAL SÜREÇLERLE...

FEKE İLÇESİNDE BİN 600 RAKIMDA BULUNAN KOVUKÇINAR MAHALLESİ, BİNLERCE YILLIK DOĞAL SÜREÇLERLE ŞEKİLLENEN DEV KAYA OLUŞUMLARIYLA SONBAHARDA GÖRENLERİ MEST EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31'de sporu ve gençleri iklim eyleminin odağına taş...
images

Palandöken'de mevsimlerin büyüleyici buluşması
images

Kars'ta ortak akılla atık ve iklim gündemi: 15 tematik masa
images

Şanlıurfa semalarını çifte gökkuşağı süsledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta ortak akılla atık ve iklim gündemi: 15 tematik masa

Sultangazi kısa sürede Avrupa'nın spor haritasını değiştirdi

Bölgesel çözümler odağında Mersin'de çok disiplinli tarımsal ar-ge çalıştayı

Doğu Karadeniz'den küresel masaya: Çayeli Bakır'ın sürdürülebilir kalkınma modeli

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi