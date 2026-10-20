Gaziantep'te galericiler sitesinde alacak verecek tartışması silahlı çatışmaya dönüştü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan oto galericiler sitesinde çıkan tartışma kavgaya dönüşürken silahların da kullanılması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, bölgedeki iş yerlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.

olayın gelişimi:

İddiaya göre 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma hızla şiddetlendi. Kısa sürede kavgaya dönüşen arbede sırasında silahların ateşlendiği, bu esnada bir kişinin ayağından vurularak yaralandığı belirtildi.

soruşturma ve müdahale:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı; bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

OLAY YERİ