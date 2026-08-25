Gaziantep'te jandarma operasyonunda 20 yıl kesinleşmiş ceza ile aranan şüpheli yakalandı

Operasyonun kısa özeti:
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. isimli şüpheli yakalandı.
operasyon süreci:
Jandarma ekipleri, yürütülen soruşturma doğrultusunda yapılan çalışmayla K.Ş.'yi gözaltına aldı. Yakalama, aranan şahısların bulunmasına yönelik koordineli bir çalışma kapsamında gerçekleşti.
adli süreç ve tutuklama:
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemler, cinsel istismar suçundan verilen kesinleşmiş hükmün infazına yönelik olarak tamamlandı.
Bu gelişme, kurumlar arası koordinasyonla kesinleşmiş cezaların uygulanmasına yönelik takibin sürdüğünü gösterdi.
GAZİANTEP'TE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.
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