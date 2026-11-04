Gaziantep'te jandarmanın ekim operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonları sonuçlandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekim ayında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan adres aramalarında çok sayıda kaçak ürün ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı:

İcra edilen operasyonlarla 237 olaya müdahale edilerek toplam 247 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı, 240 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen kaçak ve uyuşturucu maddeler:

Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 5 bin 555 paket sigara, 960 adet makaron, 290 adet elektronik malzeme, 39 adet el feneri, 15 adet kol saati, 54 adet akü şarj cihazı, 46 adet klima, 39 adet kamera, 28 adet cep telefonu şarj cihazı ve 99 adet termos ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde olarak 19 kilo 401 gram skunk, 213 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 11 adet extacy hap ve 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bulgular ve yakalamalara ilişkin soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN İLE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ