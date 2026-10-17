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Gaziantep'te kaçak sigara deposuna operasyon: 14 bin paket ele geçirildi

Gaziantep'te depoya düzenlenen operasyonda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te kaçak sigara deposuna operasyon: 14 bin paket ele geçirildi

Operasyon detayları:

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalar sonucunda gümrük kaçağı ürünlere yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ele geçirilen miktar ve gözaltı:

Aramalarda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİNCE BİR DEPOYA YAPILAN OPERASYONDA 14 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA...

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİNCE BİR DEPOYA YAPILAN OPERASYONDA 14 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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