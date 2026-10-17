Gaziantep'te kaçak sigara deposuna operasyon: 14 bin paket ele geçirildi

Operasyon detayları:

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalar sonucunda gümrük kaçağı ürünlere yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ele geçirilen miktar ve gözaltı:

Aramalarda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP’TE POLİS EKİPLERİNCE BİR DEPOYA YAPILAN OPERASYONDA 14 BİN PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.