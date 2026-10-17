Manisa şehir tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla yeni sezona taşıdı

Manisa şehir tiyatrosu 20. sezonunu açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2026-2027 tiyatro sezonunun açılışını Ali Erkan Ersezer imzalı "G.D.K. (Genetiği Değiştirilmiş Kadınlar Projesi)" oyunu ile gerçekleştirdi. Yeni sezonun teması "duruş" olarak belirlendi ve tiyatro, kuruluşunun 20. yılında Manisalı sanatseverlerle buluştu.

Açılış gösterimi Uğur Mumcu Sahnesinde yapıldı; programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye yöneticileri ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Gösterimin atmosferi ve salonun yoğun ilgisi, sezonun başlangıcına güçlü bir işaret olarak kaydedildi.

oyun ve ilk gösterim:

Ali Erkan Ersezer’in kaleme aldığı oyunun sahne yönetmenliğini Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu üstlendi. Oyunun ilk gösteriminde yönetmen ve oyuncuların performansı izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Gösterimin ardından yönetmen ile tiyatro ekibine çiçek takdimi yapıldı ve ekip sahnedeki emekleri için alkışlandı.

başkanın değerlendirmesi:

Gösterimin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehir Tiyatrosu’nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dutlulu, "Manisa açısından baktığımızda artık bir tiyatro şehri, kültürün başkenti olma yolunda ilerliyoruz. Burada arkadaşlarımızın emeği çok fazla. Hepsine çok teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel oyunlarla, daha güzel tiyatrolarla, konserlerle, sanat etkinlikleriyle ve sergilerle Manisa’yı bu şekilde anmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dutlulu, sanatın arkasındaki emeğe vurgu yaparak, "Biz bu işi yapan, emek veren arkadaşlarımızın öne çıkmasını istiyoruz. Asıl bu işi yapanlar, bu işin emekçileri. Bu başarı onların emeğiyle ortaya çıkıyor. Ben bu oyundan çok keyif aldım. Yönetmenimiz ve oyuncularımız çok iyiydi" şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 20. yılında "duruş" temasıyla farklı oyunlar ve etkinliklerle kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı sürdürmeyi hedefliyor. Sezon programının ilerleyen günlerinde izleyicileri çeşitli yapımlar ve etkinlikler bekliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 2026-2027 TİYATRO SEZONUNUN AÇILIŞINI ALİ ERKAN ERSEZER’İN YAZDIĞI "G.D.K. (GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ KADINLAR PROJESİ)" OYUNUYLA GERÇEKLEŞTİRDİ. "DURUŞ" TEMASIYLA YENİ SEZONA BAŞLAYAN ŞEHİR TİYATROSU, 20’NCİ YILINDA DA MANİSALILARI TİYATROYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEK.