Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda üç silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hedeflenen adres ve araçta eş zamanlı aramalar yapıldı. Yapılan şüpheli çalışmaları ve nokta aramaları sonucunda aramalarda ele geçirilen malzemeler tutanakla kayıt altına alındı.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Aramalarda 1 adet hafif makinalı tabanca, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile birlikte 214 adet fişek bulundu ve muhafaza altına alındı.

soruşturma ve gözaltı işlemleri:

Operasyon kapsamında yapılan çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Güvenlik birimleri ele geçirilen silah ve mühimmatın kaynağı ile dağıtım ağına ilişkin tespitleri derinleştiriyor; delillerin incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi yönünde adımlar atılıyor.

GAZİANTEP’TE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYONDA 3 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.