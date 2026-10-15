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Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Zonguldak Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ildeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 00:16

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Zonguldak'ta eğitim 15 Ekim 2026'da bir gün süreyle durdu

Zonguldak Valiliği, beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tedbir amaçlı karar alındığını bildirdi. Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Hangi personel idari izinli sayılacak:

Valiliğin duyurusuna göre, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak. Karar, ilgili çalışan gruplarını kapsayacak şekilde uygulamaya konulacak.

Vatandaşlara tedbir çağrısı:

Valilik, olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İlgili kurumlarca yapılacak uyarı ve duyuruların düzenli takip edilmesi tavsiye edildi; özellikle su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem alınması istendi.

Yetkililer, alınan kararın 15 Ekim 2026 tarihine yönelik olduğunu, hava şartlarına göre yeni duyuruların yapılabileceğini belirtti ve resmi açıklamaların takip edilmesini önerdi.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İL GENELİNDEKİ TÜM...

ZONGULDAK VALİLİĞİ, BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İL GENELİNDEKİ TÜM RESMİ VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI. ENGELLİ, HAMİLE VE 8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU BULUNAN KADIN KAMU PERSONELİ DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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