Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Şiddetli sağanak Armutlu'da hayatı olumsuz etkiledi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede yerel yaşamı aksattı. Dereler taştı, sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu ve bazı yollar sürücüler için geçilemez hale geldi.

selin etkileri:

Yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi, yollarda oluşan akıntılar trafik akışını ciddi şekilde etkiledi. İlçedeki bir kahvehanede ise dere taşması sonucu su baskını yaşandı ve içerideki vatandaşlar mahsur kaldı.

Kahvehanedeki sel suyunun sürüklediği masa ve sandalyeler, içerdekilerin tahliyesini zorlaştırdı. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

müdahale ve beklenti:

Bölgede yetkililer, iş makineleriyle çalışma yürütüyor ve su tahliyesi ile yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba gösteriliyor. Meteorolojik tahminlere göre yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor, bu yüzden yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR. YAĞIŞ NEDENİYLE DERELER TAŞARKEN BAZI ARAÇLAR SUDA SÜRÜKLENDİ. ÖTE YANDAN BİR KAHVEHANENİN İÇİNDE VATANDAŞLAR SU BASKINI NEDENİYLE MAHSUR KALDI.