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İstanbul'u etkileyen sağanak: bazı noktalarda metrekareye 242 kilogram yağış ölçüldü

İstanbul'da salı sabahından itibaren etkili olan sağanak, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram ölçümüyle öne çıktı; İBB 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araçla müdahalede bulundu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 00:13

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'u etkileyen sağanak: bazı noktalarda metrekareye 242 kilogram yağış ölçüldü

yağışın boyutu ve ölçümler:

İstanbul genelinde son yılların en yoğun yağışı kaydedildi. Salı sabahından itibaren artan sağanak, bazı noktalarda metrekareye düşen yağış miktarını olağanüstü seviyelere taşıdı. Yapılan ölçümlere göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190.5 kilogram ve Sarıyer'de 187.9 kilogram yağış düştü. Kent geneli için bildirilen aralık ise 100 ila 230 kilogram arasında değişti ve bu değerler 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış ölçümlerinden biri olarak değerlendirildi.

saha çalışmaları ve gelen ihbarlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, afet dalgasına karşı geniş çaplı bir müdahale başlattı. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araç ile iş makinesi sahada görev aldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ekiplerin öncelikli olarak su tahliyesi, rögar taşmaları, dere taşmalarına müdahale ettiğini, ayrıca yol çökmeleri ve devrilen ağaçlara anında müdahale sağlandığını bildirdi. Saat 23.30 itibarıyla İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı; bu ihbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için İBB'ye ait sosyal tesisler konaklama amacıyla açıldı.

ulaşım düzenlemeleri ve kritik uyarılar:

Raylı sistemlerde hizmet süreleri geç saate kadar uzatıldı. Metro İstanbul, 10 metro hattı (M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9), 3 tramvay hattı (T1, T4, T5) ve 2 füniküler hattı (F1, F4) olmak üzere toplam 15 raylı sistem hattında seferleri saat 02.00'ye kadar uzattı. Metrobüs seferleri ise yoğunluğun önlenmesi amacıyla sabaha kadar kesintisiz sürdürüldü. İstanbul Valiliği ve AFAD ile koordineli yürütülen çalışmalarda riskli dere yatakları yakından takip ediliyor. Meteorolojik tahminler, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yağışın perşembe sabahı saat 10.00'dan itibaren devam edebileceğini ve bazı bölgelere 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceğini öngörüyor; rüzgar hızının ise saatte 50 ila 80 kilometre arasında etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL’U SAĞANAK VURDU, METREKAREYE 240 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞ DÜŞTÜ

İSTANBUL’U SAĞANAK VURDU, METREKAREYE 240 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞ DÜŞTÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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