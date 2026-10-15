Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler, ilçede geceyi adeta gündüze çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde yağış başladı.

meteoroloji uyarısı:

MGM, Adana ve çevresi için olumsuz hava şartlarının devam edeceğini bildirerek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

gözlemler ve etkiler:

Yağışla birlikte kısa aralıklarla çakan şimşekler ilçede geniş alanları aydınlattı; gece boyunca gök gürültüleri duyuldu. Yetkililer, MGM uyarılarına uygun önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN (MGM) ADANA VE ÇEVRESİ İÇİN YAPTIĞI KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN, KOZAN İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI.