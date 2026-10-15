Sakarya'da turuncu kod uyarısı nedeniyle okullarda 1 günlük tatil kararı

Valilikten alınan karar:

Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il için bildirdiği turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısını dikkate alarak eğitim-öğretime ara verilmesine karar verdi. Karar, beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkileme ve ulaşımda aksamalara yol açma ihtimali üzerine alındı.

Neden bu karar alındı:

Valilik açıklamasında Meteoroloji verilerine işaret edilerek 15 Ekim 2026 Perşembe günü bölge genelinde yoğun yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışın genel hayatın olağan akışını bozabileceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği vurgulanarak, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla önlem alındığı ifade edildi.

Kapsam ve istisnalar:

Alınan kararla birlikte il genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda üniversiteler hariç eğitim-öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi. Kararda, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın personelin durumu, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin mesleki gereği nedeniyle ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının söz konusu günde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik, tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAKARYA İÇİN YAPTIĞI TURUNCU KODLU ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN SAKARYA VALİLİĞİ, EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİĞİNİ DUYURDU.