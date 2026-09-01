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Gaziantep'te veda: Girne'de alabora olan gemide hayatını kaybeden emlakçı uğurlandı

Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren 56 yaşındaki emlakçı Nihat Balyemez, Gaziantep'te öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:30

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te veda: Girne'de alabora olan gemide hayatını kaybeden emlakçı uğurlandı

Cenaze töreni ve törene katılanlar:

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Nihat Balyemez (56) için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Balyemez'in naaşı, Girne adli tıp kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından hava yoluyla Gaziantep'e getirildi.

Cenaze, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene Balyemez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra kent protokolünden de geniş bir katılım oldu.

Resmi katılım ve duygusal anlar:

Cenazeye Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Gökhan Çivi ile diğer kent yetkilileri katıldı. Tören sırasında Balyemez'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaza bilançosu:

Girne açıklarında yaşanan kazada, resmi açıklamalara göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu, 237 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Balyemez, kaybedilenler arasında yer alıyordu ve üç çocuk babası bir emlakçı olarak tanınıyordu.

Tören sonrası aile yakınları ve katılımcılar, Balyemez için dualar etti ve taziyelerini iletti. Cenaze işlemleri ve tören sırasında güvenlik ile koordinasyon ekipleri hazır bulundu.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ, MEMLEKETİ GAZİANTEP&#039;TE...

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN NİHAT BALYEMEZ, MEMLEKETİ GAZİANTEP'TE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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