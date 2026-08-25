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Gaziosmanpaşa’da taksiyle takip edip sokağın ortasında vurduğu kadın yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa’da Cengiz Topel Caddesi’nde eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 41 yaşındaki Ş.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziosmanpaşa’da taksiyle takip edip sokağın ortasında vurduğu kadın yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa’da taksiyle takip edip sokağın ortasında vurduğu kadın yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında gerçekleşen saldırıda, 41 yaşındaki Ş.G. sokakta eski sevgilisi olduğu belirtilen H.S. tarafından silahla yaralandı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre H.S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ş.G.'yi taksiyle takip etti. Sokak ortasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu Ş.G. yaralandı.

Olayın ardından şüpheli bir iş yerine girerek kendi başına silah dayadı. Çevredeki müdahaleler ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu H.S. ikna edilerek gözaltına alındı.

polis müdahalesi ve sağlık durumu:

Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ş.G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. H.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Ş.G.(41) HAYATINI KAYBETTİ.

Ş.G.(41) HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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