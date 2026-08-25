Valizde 21 bin sentetik ecza: Gebze'de iki şüpheli tutuklandı

operasyon detayları:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, narkotik köpeğinin işaret ettiği bir valizin içinde 21 bin sentetik ecza bulundu. Aramalarda ayrıca 2 bin 220 lira para ele geçirildi.

şüphelilerin gözaltına alınması ve yargılama süreci:

Olayla bağlantılı olarak yakalanan biri kadın olmak üzere 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin açıklamasında, operasyonun uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takiplerle planlandığı; narkotik köpeğinin çalışmasının ele geçirilen miktarın tespitinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Olay, Gebze'de yürütülen benzer operasyonların devam edeceğine işaret ederken, kolluk kuvvetlerinin özellikle sentetik ecza kaynaklı ticarete karşı denetimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMADA BİR VALİZİN İÇERİSİNDE 21 BİN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.