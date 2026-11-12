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Gaziosmanpaşa'daki Pelin Pınar soruşturmasında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı

Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattan düşen 27 yaşındaki Dr. Pelin Pınar soruşturmasında, sevgilisi Nebi Ö. yurt dışına çıkış yasağı ve imza ile serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziosmanpaşa'daki Pelin Pınar soruşturmasında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı

Olay ve soruşturmada son durum

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, 8'inci kattan düşerek yaşamını yitiren 27 yaşındaki doktor Pelin Pınar için yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Olay sonrası yapılan müdahaleler ve otopsi işlemleri sonucunda Pınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları:

Soruşturmaya konu olan olay Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de gerçekleşti. Pelin Pınar, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapıyordu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; Pınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Olayın ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki Nebi Ö. hakkında emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme süreci sonucunda şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, tüm delillerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanması için devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve soruşturma kapsamında elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

Gaziosmanpaşa’daki Doktor Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Sevgilisine...

Gaziosmanpaşa’daki Doktor Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Sevgilisine yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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