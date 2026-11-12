Bodrum'daki ölümle sonuçlanan kavgada 'Below Deck'in eski güverte görevlisi tutuklandı

Olayın seyri:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, geçen Cumartesi akşamı Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İşyeri yetkilileriyle küfürlü konuşma ve tartışma yaşayan iki turistten biri olduğu belirtilen 17 yaşındaki Muhammet Koyabakan, mağaza içinde düşerek başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan iki Portekiz uyruklu turist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin isimleri kaynaklarda ilk olarak Campbell Franco ve Joao Grant Franco olarak geçti.

şüphelilerin savunması:

Sorgularında özel yatlarda kaptanlık yaptığını belirten şüpheli Joao Grant Franco, iddiaları kabul etmeyip kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Diğer şüpheli kardeşi olarak anılan kaynaklardaki isim Carlos Campbell Franco ise kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini söyleyerek, ağabeyinin Muhammet Koyabakan'a vurmadığını, maktulün dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.

Carlos Franco, olay anında alkollü olduklarını belirterek ağabeyinin "dur, dur" diyerek araya girmeye çalıştığını, karşı tarafın saldırıyı sürdürdüğünü ve kendilerinin yardım etmeye çalıştığını öne sürdü.

uluslararası yankı ve televizyon geçmişi:

Bodrum'da yaşanan olay kısa sürede ulusal ve uluslararası medyada yer aldı. Olayın faili olarak gösterilen Joao Grant Franco'nun, ABD’de yayımlanan Below Deck adlı reality programında dört sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak yer aldığı tespit edildi. Programın yayın hayatına 1 Temmuz 2013 tarihinde başladığı bilgisi kaynaklarda yer aldı.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini bildiriyor.

MUHAMMET KOYABAKAN