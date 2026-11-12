Beyoğlu'nda inşaatta toprak kayması mahalleyi tedirgin etti

olay ve ekiplerin müdahalesi:

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta saat 11.30 sıralarında bir inşaat sahasında kısmi toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından bitişikteki binada bulunan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, bölgeye polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri olay yerine gelerek zemin etüt çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğine dair kararın resmiyet kazanacağı öğrenildi. Yetkililer, ön inceleme sonuçlarına göre sonraki adımların belirleneceğini bildirdi.

sakinlerin iddiaları ve tepkiler:

Bitişik binada yaşayanlar müteahhite tepki gösterdi; sakinler çalışmanın yeterli önlem alınmadan sürdürüldüğünü öne sürdü. Binanın ön kısmında yaşanan kayma noktasına yakın daire sakini Adnan Dan, müteahhitin sürekli olarak altlarını kazdığını iddia etti. Dan, 'Müteahhit durmadan altımızı kazıyor. Müteahhite defalarca önlem almasını söyledik ama almadı. Aslında müteahhitin arsası oraya kadar gelmiyordu, belediyeye para yedire yedire arsayı buraya kadar getirdi. Sonrasında altımızı kazdı, boru suyunu patlattı aramızda bir buçuk metrelik duvar vardı o da çöktü gitti. Çökünce binanın temeli gözüktü müteahhite diyorum ki ‘Binanın temeli sağlam değil’ müteahhitin bana söylediği kelime ‘Binanın temeli sağlam, hiçbir şey olmaz korkmayın. Çıkın arsamdan’ böyle bir kelime söylenir mi? Bu binada 10 hanede vatandaş var. Bu 10 hanenin canı ne olacak? Sonrasında Allah rahmet eylesin yasımız var. Gece olsa ne yapacağız? bina şu anda tahliye edilmeyecek. Binada şu anda hasar yok ancak olmayacağı anlamına da gelmiyor' şeklinde konuştu.

Bir diğer sakin Zennure Keleş ise çalışmaların yaklaşık 10 gündür sürdüğünü belirterek müteahhitin uyarılara kulak asmadığını söyledi. Keleş, '10 gündür kazıyorlar diyorum ki binanın temeli sağlam değil kazmayın. Müteahhit bize gülüp geçiyor. Her seferinde bir şey olmaz diyor. Hepimiz hastayız adam gelmiş bize gülüyor. Bina çatırdadı sonra biz aşağı indik. Bana diyor ki “Arsamdan çık, bundan hiçbir şey olmaz öldünüz mü?”diyor ölmemiz mi gerekiyor. Ben bu gece evime giremem' dedi.

Olayla ilgili iddialar vatandaşların şikâyetleri çerçevesinde gündeme gelirken, resmi kurumların yapacağı zemin etüdü ve raporlar sonrasında hem binanın güvenliği hem de sorumluluk paylaşımı netleşecek. Bölge sakinleri, geçici barınma ve güvenlik önlemlerinin hızlıca alınmasını talep ediyor.

Beyoğlu’nda inşaat çalışması esnasında toprak kayması: Vatandaşlar belediyeye ve müteahhite tepki gösterdi