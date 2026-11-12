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Pelin Pınar olayında sevgilinin adli kontrol şartları netleşti

Gaziosmanpaşa'da 8. kattan düşerek ölen doktor Pelin Pınar soruşturmasında, gözaltına alınan sevgilisi Nebi Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Pelin Pınar olayında sevgilinin adli kontrol şartları netleşti

Pelin Pınar olayında sevgilinin adli kontrol şartları netleşti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında 8. kattan düşerek hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar ile ilgili soruşturmada yeni bir adım atıldı. Olay, Yenimahalle'deki ikamette meydana geldi; Pınar, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapıyordu.

olayın seyri:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Pelin Pınar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada bazı şüpheli kişiler gözaltına alındı ve ifadelerine başvuruldu.

soruşturmadaki son adımlar:

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Nebi Ö. (28), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrol uygulayarak şüpheliyi serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma savcılık ve emniyet birimlerince sürdürülüyor.

PELİN PINAR

PELİN PINAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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