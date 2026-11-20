olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin Sanayi mevkiinde park halindeki bir otomobilin lastiği, başıboş dolaşan bir köpeğin ısırması sonucu patladı. Olayda zarar gören aracın sahibi Murat Fidan olarak belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları, aynı köpeğin trafikte ilerleyen başka araçların lastiklerine de yönelerek ısırmaya çalıştığını bildirdi.

sahibine ulaşıldı:

Durumu fark eden Murat Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı ve köpeğin sahibinin İnceğiz Mahallesinde ikamet eden bir kişi olduğu tespit edildi. Soruşturma sırasında, köpeğin daha önce de lastikleri ısırdığı, sahibinin kendi aracının lastiklerini değiştirdiği ve köpeği sanayi sitesinde bırakarak bölgeden ayrıldığı iddia edildi.

maddi zarar karşıladı:

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda köpeği sanayi sitesinde bırakan kişiye ulaşıldı. Sahip, Murat Fidan'ın uğradığı maddi zararı karşıladı; bu nedenle Fidan şikayetçi olmadı.

GAZİPAŞA’DA KÖPEK OTOMOBİL LASTİĞİNİ PATLATTI!