Ardanuç-Ardahan yolu kapatıldı:

Artvin’in Ardanuç ilçesi ile Ardahan’ı birbirine bağlayan kara yolu, Bilbilan Yaylası Geçitli köyü mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Alınan önlemler ve uyarılar:

Ekipler, araç geçişini engellemek amacıyla yola toprak set çekti ve güzergaha uyarı levhaları yerleştirildi. Yetkililer sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Yolun durumu ve sürücülere tavsiyeler:

Resmi açıklamada yolun bahar aylarına kadar kapalı kalacağı bildirildi. Bu nedenle bölgeye seyahat planlayan sürücülerin alternatif rotaları tercih etmeleri ve güncel yol duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİ İLE ARDAHAN’I BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLU, GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE TİPİNİN ARDINDAN KARAYOLLARI EKİPLERİNCE ULAŞIMA KAPATILDI.