COP31 başkanı murat kurum basın toplantısında konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış oturumu öncesi basın mensuplarına verdiği demeçte, konferansın temel amacının sonuçla ayrılmak olduğunu vurguladı. Kurum, kararların alınması için 196 ülke ile ortak bir zeminde buluşmak gerektiğini söyledi ve tüm tarafların önceliklerine saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmelerin seyri:

Kurum, kabul edilecek gündem maddelerinin oylanacağını ve sürecin bu çerçevede yürütüleceğini belirtti. Birçok madde için uzlaşı zeminlerinin oluştuğunu ifade eden Kurum, sürecin ufak tefek pürüzlerin giderilmesi halinde tamamlanabileceğini söyledi. Ancak bazı ülkelerin kendi öncelik ve menfaatleri doğrultusunda ek düzenlemeler beklediğinin de altını çizdi.

Basın mensuplarına verdiği yanıtlarda Kurum, görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların uzlaşıyla hareket etmeye devam ettiğini belirterek, "Güzel neticeler çıksın istiyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca konferanstan insanlık adına beklenen sonuçların çıkarılması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Elektrifikasyon, metan azaltımı ve uyum finansmanı:

Kurum, bazı konularda üye ülkeler arasında kabulün sağlandığını; özellikle elektrifikasyon, karbon yakalama ve metan azaltımı gibi başlıklarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Uyum finansmanı konusunda ise gelişmekte olan ülkeler ve küçük ada devletlerinin daha güçlü bir irade beklediğini; başlangıç noktası olarak uyum finansmanının arttırılması ve üç katına çıkarılması taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, bu beklentilerin kısmen ikinci karar metnine yazıldığını, ancak daha fazla beklentinin de masada bulunduğunu ve bunların görüşüldüğünü aktardı. Ayrıca Dubai'deki COP28'de kabul edilen fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritasına ilişkin beklentilerin de ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Paris Anlaşması çerçevesinde hareket edeceklerini ve 1,5 derece hedefine ilişkin herhangi bir tartışma içinde olmadıklarını belirten Kurum, amacın COP31'den neticelerle ayrılmak olduğunu yineledi.

Kurum sözlerini, "Herkesin önceliklerini dikkate almak zorundasınız. Adaletli bir sistem kurmak zorundayız" şeklinde bitirerek, görüşmelerin devam ettiğini ve umutlu olduklarını söyledi.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM