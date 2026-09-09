Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4880 +0,28%
Bist 14.624,79 +1,52%
Altın Gram 6.967,38 +0,72%
EUR/USD 1,1648 +0,16%
Brent Petrol 101,03 +3,18%
--°

Gazze'de iki sivil eve yönelik hava saldırısı ve tahliye uyarıları

İsrail ordusu Gazze'de El Şati'deki El Masri ve Nuseyrat'taki Ebu Dalal ailelerine ait evleri bombaladı; tahliye uyarısı yapıldı, birkaç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gazze'de iki sivil eve yönelik hava saldırısı ve tahliye uyarıları

Gazze'de iki sivil eve saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait iki eve yönelik saldırı düzenledi. Olay, bölgedeki ateşkes ihlallerinin sürdüğü yönündeki iddialarla aynı dönemde gerçekleşti.

Hedef alınan konutlar:

Saldırıda, batıdaki El Şati Mülteci Kampı içindeki El Masri ailesine ait ev ile Nuseyrat Mülteci Kampındaki Ebu Dalal ailesinin evi hedef alındı. Kaynaklarda, saldırının İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tahliye uyarısı ve hasar:

İsrail ordusunun saldırı öncesinde her iki ev için de tahliye uyarısı yaptığı, buna rağmen her iki ev ve çevredeki binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda yoldan geçen birkaç kişinin yaralanarak El-Awda Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Olay, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılar ve ateşkes ihlalleri iddialarının sürdüğü bir bağlamda kayda geçti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi&#039;nde sivillere ait 2 eve saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait 2 eve saldırı gerçekleştirdi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor
images

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı
images

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi
images

Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali