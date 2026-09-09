Gazze'de iki sivil eve yönelik hava saldırısı ve tahliye uyarıları

Gazze'de iki sivil eve saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait iki eve yönelik saldırı düzenledi. Olay, bölgedeki ateşkes ihlallerinin sürdüğü yönündeki iddialarla aynı dönemde gerçekleşti.

Hedef alınan konutlar:

Saldırıda, batıdaki El Şati Mülteci Kampı içindeki El Masri ailesine ait ev ile Nuseyrat Mülteci Kampındaki Ebu Dalal ailesinin evi hedef alındı. Kaynaklarda, saldırının İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tahliye uyarısı ve hasar:

İsrail ordusunun saldırı öncesinde her iki ev için de tahliye uyarısı yaptığı, buna rağmen her iki ev ve çevredeki binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda yoldan geçen birkaç kişinin yaralanarak El-Awda Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Olay, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılar ve ateşkes ihlalleri iddialarının sürdüğü bir bağlamda kayda geçti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere ait 2 eve saldırı gerçekleştirdi.