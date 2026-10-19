Gebze selinde kaybolan araçtakinin cansız bedenine ulaşıldı

Olayın seyri

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi sınırlarında meydana gelen selde, bir araç sele kapılarak sürüklendi. Araçta bulunan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, iki kişi kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları:

Kaybolan iki kişinin bulunması için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri bölgedeki çalışmalara katıldı. Ekipler, aramaları özellikle Pendik Göçbeyli köyü çevresinde yoğunlaştırdı.

Bulgular ve konum:

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu öğle saatlerinde Fatih Demirtaş (32)'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekiplerin dün gündüz saatlerinden beri sürdürdüğü çalışmaların ardından, kayıp diğer kişi Doğan Arslan'ın cansız bedeni sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli köyü yakınlarında, dere kenarına yakın bir bölgede bulundu.

Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalarda bölgedeki arama faaliyetleri ve bulunan bulgular kayıt altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve olay yerindeki tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gebze'de selde kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı