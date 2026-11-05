Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Gebze sokakları afişlerden arındırıldı: kent estetiğine öncelik verildi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mollafenari ve Cumaköy'de gelişi güzel asılan reklam, ilan ve afişleri toplayarak kent estetiğine katkı sağladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gebze sokakları afişlerden arındırıldı: kent estetiğine öncelik verildi

Gebze zabıta ekiplerinin afiş temizliği

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklara gelişi güzel asılan reklam, ilan ve afişlere yönelik denetim ve toplama çalışması yürüttü. Uygulamanın amacı, ortak kullanım alanlarında oluşan görüntü kirliliğini azaltmak ve çevre düzenini korumaktır.

Denetim yapılan noktalar:

Çalışmalar kapsamında Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi ile 3317 Sokak kesişiminde ve 3317 Sokak üzerinde afiş ve ilanların toplanması sağlandı. Ayrıca Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi ile 3317 Sokak kesişiminde de ekipler denetim gerçekleştirdi. Belirlenen noktalarda bulunan materyaller kaldırılarak, o bölgelerdeki çevre düzenine doğrudan katkı verildi.

Kent estetiği ve sürdürülebilir düzen:

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarının daha düzenli görünmesi hedefiyle benzer denetimlerini sürdüreceklerini belirtti. Bu tür uygulamalar, sadece görsel düzeni iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda vatandaşların daha temiz ve düzenli bir kent ortamında yaşamasına da hizmet ediyor.

Yapılan toplama çalışmaları, çevre temizliğinin korunması ve kamu alanlarının estetik bakımdan güçlendirilmesi yönündeki belediye çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ekiplerin düzenli denetimleriyle, afiş ve ilanların uygun usule göre asılması ve ortak alanların korunması amaçlanıyor.

Vatandaşlardan da ortak kullanım alanlarında izinsiz ilan ve afiş asılmaması konusunda duyarlı olmaları ve karşılaşılan ihlalleri belediye birimlerine bildirmeleri isteniyor.

GEBZE’DE ZABITA EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARA GELİŞİGÜZEL ASILAN REKLAM, İLAN VE AFİŞLERİ...

GEBZE’DE ZABITA EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARA GELİŞİGÜZEL ASILAN REKLAM, İLAN VE AFİŞLERİ TOPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsalda alarm: Gürpınar'da köylüler 31 küçükbaşını kaybetti
images

Kokarca istilasına karşı eken tuzak: yapay kışlaklarla popülasyon azaltımı
images

Marmaris'te yeme içme işletmelerine hijyen ve belge denetimi devam ediyor
images

Keban kırsalında nadir kare: anne vaşak ve iki yavru

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam