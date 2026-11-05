Gebze sokakları afişlerden arındırıldı: kent estetiğine öncelik verildi

Gebze zabıta ekiplerinin afiş temizliği

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde ve sokaklara gelişi güzel asılan reklam, ilan ve afişlere yönelik denetim ve toplama çalışması yürüttü. Uygulamanın amacı, ortak kullanım alanlarında oluşan görüntü kirliliğini azaltmak ve çevre düzenini korumaktır.

Denetim yapılan noktalar:

Çalışmalar kapsamında Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi ile 3317 Sokak kesişiminde ve 3317 Sokak üzerinde afiş ve ilanların toplanması sağlandı. Ayrıca Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi ile 3317 Sokak kesişiminde de ekipler denetim gerçekleştirdi. Belirlenen noktalarda bulunan materyaller kaldırılarak, o bölgelerdeki çevre düzenine doğrudan katkı verildi.

Kent estetiği ve sürdürülebilir düzen:

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarının daha düzenli görünmesi hedefiyle benzer denetimlerini sürdüreceklerini belirtti. Bu tür uygulamalar, sadece görsel düzeni iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda vatandaşların daha temiz ve düzenli bir kent ortamında yaşamasına da hizmet ediyor.

Yapılan toplama çalışmaları, çevre temizliğinin korunması ve kamu alanlarının estetik bakımdan güçlendirilmesi yönündeki belediye çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ekiplerin düzenli denetimleriyle, afiş ve ilanların uygun usule göre asılması ve ortak alanların korunması amaçlanıyor.

Vatandaşlardan da ortak kullanım alanlarında izinsiz ilan ve afiş asılmaması konusunda duyarlı olmaları ve karşılaşılan ihlalleri belediye birimlerine bildirmeleri isteniyor.

GEBZE’DE ZABITA EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARA GELİŞİGÜZEL ASILAN REKLAM, İLAN VE AFİŞLERİ TOPLADI.