Gebze'de ani şerit değişimi refüje çarpma ve minibüs devrilmesine yol açtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii, Ankara istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Olayda 19 kişi yaralanırken, araçlar arasında çarpışmaya neden olan manevranın ardından minibüs takla attı.

Kaza anı ve görüntüler:

Aynı güzergâhta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride ani bir şekilde geçen otomobilin önce refüje çarptığı, ardından yolcu minibüsüne çarparak minibüsün takla attığı görülüyor. Kazaya karışan araçların plakaları kaynaklarda 34 M 6003 (yolcu minibüsü, Gebze-Harem hattı) ve 35 KG 6138 (otomobil) olarak yer aldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Olay yerinde biriken trafik ve araç hasarı nedeniyle kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 19 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.