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Gebze'de ani şerit değişimi refüje çarpma ve minibüs devrilmesine yol açtı

Gebze D-100'de makas atan otomobilin refüje çarpıp yolcu minibüsüne çarpması sonucu 19 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gebze'de ani şerit değişimi refüje çarpma ve minibüs devrilmesine yol açtı

Gebze'de ani şerit değişimi refüje çarpma ve minibüs devrilmesine yol açtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii, Ankara istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Olayda 19 kişi yaralanırken, araçlar arasında çarpışmaya neden olan manevranın ardından minibüs takla attı.

Kaza anı ve görüntüler:

Aynı güzergâhta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride ani bir şekilde geçen otomobilin önce refüje çarptığı, ardından yolcu minibüsüne çarparak minibüsün takla attığı görülüyor. Kazaya karışan araçların plakaları kaynaklarda 34 M 6003 (yolcu minibüsü, Gebze-Harem hattı) ve 35 KG 6138 (otomobil) olarak yer aldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Olay yerinde biriken trafik ve araç hasarı nedeniyle kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 19 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN...

GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 19 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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