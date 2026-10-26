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Gebze'de aynı kebapçıya ikinci silahlı saldırı: polis delil topluyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kebapçıya, Ocak ayındaki saldırının ardından bugün öğle saatlerinde yeniden ateş açıldı; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gebze'de aynı kebapçıya ikinci silahlı saldırı: polis delil topluyor

Gebze'de yine ateş açıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde daha önce saldırıya uğrayan bir kebapçıya bugün yeniden silahla ateş edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

önceki saldırının ayrıntıları:

Geçtiğimiz Ocak ayında, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki aynı işletmeye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralanmış; olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana mekanın hedef haline gelmiş olması, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

bugünkü olay ve yürütülen çalışmalar:

Bugün saat 13.00 sıralarında gerçekleşen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaparken, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, mevcut bulguların soruşturmanın yönünü belirleyeceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına öncelik verileceğini bildirdi.

Esnaf çevresinde tedirginliğin sürdüğü, emniyet birimlerinin ilave tedbirleri değerlendirdiği belirtiliyor. Olayla ilgili gelişmelerin ardından yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

KOCAELİ&#039;NİN GEBZE İLÇESİNDE DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAYAN KEBAPÇIYA YİNE ATEŞ EDİLDİ. OLAYLA İLGİLİ...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRAYAN KEBAPÇIYA YİNE ATEŞ EDİLDİ. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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