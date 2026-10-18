Gebze'de gece yarısı sele kapılan cip: kayıp iki kişi için arama sürüyor

Gebze’de dereye düşen cipte iki kişi kayıp

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi yakınlarında, dün gece saat 23.00 sıralarında bir cipin dereye düşmesi sonucu iki kişinin kaybolması üzerine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayda sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtulurken, araçta bulunan Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş henüz bulunamadı.

olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, Kadıllı Mahallesi’ndeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönen üç kişiyi taşıyan 34 HER 50 plakalı cip, Yediyer Caddesi yanındaki dereye düştü ve sele kapıldı. Olay yerindeki ilk müdahale sonucunda sürücü Ertaş kurtarıldı; diğer iki yolcunun akıbeti için bölgeye ihbar yapıldı.

arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri yer alıyor. Ekipler, Kocaeli-İstanbul sınırındaki derenin akarsu yatağında sele kapılan cipe ve kaybolan iki kişiye ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgedeki arama faaliyetlerinin havanın ve su koşullarının etkisiyle dikkat gerektirdiğini, çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak devam ettiğini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin önceliği, sel bölgesindeki cipe ulaşmak ve kayıp kişilere güvenli şekilde müdahale etmek olarak aktarılıyor.

Sele kapılan cipte kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor