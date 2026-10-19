Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen selde bir araç içinde sürüklenen üç kişiden, kayıp olarak aranan Doğan Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Kadılla Mahallesi’nde araç içinde sele kapılma sonucu gerçekleşmiş; üç kişiden birisi kendi imkanlarıyla kurtulurken iki kişi kaybolmuştu.

arama çalışmalarının başlangıcı ve katılan birimler:

Kaybolan iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri Pendik Göçbeyli köyü çevresinde yoğun arama çalışması yürüttü. Ekipler, dün gündüz saatlerinden beri devam eden arama-kurtarma faaliyetleri sırasında önce öğle saatlerinde Fatih Demirtaş (32)’ın cansız bedenine ulaştı.

doğan arslan’ın bulunma yeri ve durum:

Arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü bölgede, jandarma komando ekipleri, itfaiye ve su altı arama kurtarma timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayıp diğer kişi olan Doğan Arslan’ın cansız bedeni sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli Köyü’nde dere kenarına yakın bir bölgede bulundu.

Olayla ilgili olarak arama ve kurtarma ekiplerinin operasyonları sonucunda iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin bulguları ve olayın detayları, yürütülen çalışmalarda kayıt altına alındı.

Gebze'de selde kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı