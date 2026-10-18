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Gebze'de sele sürüklenen araçtan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Kocaeli Gebze'de sele kapılan araçta kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı; diğer kişinin bulunması için arama sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gebze'de sele sürüklenen araçtan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Gebze'de sele sürüklenen araçtan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, sele kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayıp olarak aranıyordu. Yapılan çalışmalarda, bu kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

olayın seyri:

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, araç sele kapılarak sürüklendi. Olay yerinde yürütülen inceleme ve arama faaliyetleri sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişinin konumuna ilişkin çalışmalar devam ediyor.

arama ve tespit çalışmaları:

Arama faaliyetleri sahada sürdürülüyor ve ekipler, kayıp diğer kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olayla ilgili resmi açıklamalar iletildikçe bilgi akışı sağlanacağı belirtildi.

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Kocaeli Gebze'de araç içinde sele kapılarak sürüklenen ve kayıp olarak aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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