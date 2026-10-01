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Gebze'de temizlik görevlisinin dürüstlüğü: 400 bin liralık çanta sahibine ulaştı

Gebze Millet Bahçesi'nde temizlik personeli Mehmet Çelik, içinde 6 bilezik ve banka kartları bulunan yaklaşık 400 bin liralık çantayı polise teslim etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gebze'de temizlik görevlisinin dürüstlüğü: 400 bin liralık çanta sahibine ulaştı

olay ve müdahale:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli temizlik personeli Mehmet Çelik, Gebze Millet Bahçesi’nde akşam mıntıka temizliği yaparken ağacın altında sahipsiz bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden Çelik, içinde 6 altın bilezik ve çeşitli banka kartları olduğunu fark ederek durumu vakit kaybetmeden vardiya amirine ve polis ekiplerine bildirdi.

değerli eşyaların sahibine ulaşması:

İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak eşyaların B.Ç. adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kısa sürede ulaşmasıyla B.Ç. olay yerine gelerek içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde olduğu bildirilen çantasını tutanak karşılığında eksiksiz şekilde teslim aldı.

örnek davranış ve süreç değerlendirmesi:

Çantayı yetkililere teslim ederek sahibine ulaşmasını sağlayan Mehmet Çelik, yaptığı davranışı vatandaşlık görevi olarak nitelendirdi. Çanta sahibi de personelin örnek davranışından dolayı teşekkür etti. Olay, belediye personelinin dikkat ve prosedürleri takip etmesinin kayıp eşya vakalarında hızlı ve güvenli çözüm sağladığını gösteriyor.

KOCAELİ&#039;NİN GEBZE İLÇESİNDE TEMİZLİK PERSONELİ, PARKTA BULDUĞU VE İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 400 BİN LİRA...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE TEMİZLİK PERSONELİ, PARKTA BULDUĞU VE İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 400 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN İLE BANKA KARTLARININ BULUNDUĞU ÇANTAYI POLİSE TESLİM EDEREK SAHİBİNE ULAŞTIRILMASINI SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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