Gebze'den geleceğe yatırım: sürdürülebilir kentsel dönüşüm vurgusu

İstanbul programında sürdürülebilir kentler konuşuldu:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İstanbul’da düzenlenen "Kentlerin Geleceği: İklim Değişikliğiyle Mücadelede Döngüsel Hareketliliğin Teşvik Edilmesi" programına konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte sürdürülebilir şehircilik, iklim politikaları ve yerel yönetimlerin rolü üzerinde duruldu.

Büyükgöz konuşmasında, şehirleri daha yaşanabilir kılmanın ve doğal kaynakları korumanın yalnızca belediyelerin değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Katılımcılar arasında yerel yöneticiler, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemi:

Büyükgöz, gelecek nesiller için sürdürülebilir kent planlamasının gerekliliğine dikkat çekti ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel uygulamaların önemini aktardı. Konuşmada, altyapı yatırımları, yeşil alanların korunması ve ulaşım politikalarının entegre edilmesi gibi başlıklar öne çıktı.

Program çerçevesinde özellikle döngüsel hareketlilik ve atık yönetimi konuları ayrıntılı olarak ele alındı. Büyükgöz, ulaşımda sürdürülebilir seçeneklerin teşvik edilmesinin hem karbon emisyonlarını azaltacağını hem de kentin yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti.

gebze belediyesi uygulamaları ve hedefleri:

Gebze Belediyesi’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının, 2024 seçim beyannamesinde yer alan Sıfır Atık hedefi doğrultusunda sürdüğünü aktaran Büyükgöz, geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamaları anlattı. Bu çalışmaların, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçladığı belirtildi.

Belediyenin yürüttüğü projelerin kentte daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedeflediği vurgulandı. Ayrıca, Gebze Belediyesi’nin çevreye duyarlı uygulamalar nedeniyle daha önce elde ettiği ödüllerin, bu alana verilen önemi gösterdiği ifade edildi.

Konuşma sonunda Büyükgöz, yerel yönetimlerin iş birliği içinde planlama yapmasının ve vatandaşların sürece dahil olmasının gerekliliğine dikkat çekti. Katılımcılar programda, politika önerileri ve uygulama örnekleri üzerinden deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rollerini ve yerel düzeyde alınabilecek somut tedbirleri tartışmaya açarak sona erdi.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN "KENTLERİN GELECEĞİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE DÖNGÜSEL HAREKETLİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ" PROGRAMINA KONUŞMACI OLARAK KATILDI.