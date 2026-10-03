Baklan’da bağımlılıkla mücadelede kurumlar birlikte yol haritası belirledi

Toplantının gündemi:

Denizli’nin Baklan ilçesinde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı, gençler ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması amacıyla toplandı. Toplantıya ilçede görev yapan ilgili kurumların yöneticileri katıldı; çalışmalara liderlik eden isim Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya oldu.

Kurumların rolü ve eşgüdüm:

Gündemde, kurumların kendi bünyelerinde yürüteceği faaliyetler, sorumluluk dağılımı ve ortak hareket etme mekanizmaları yer aldı. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinde mutabık kaldı ve uygulamaya yönelik iletişim kanallarının açık tutulması kararlaştırıldı.

Koruyucu ve önleyici yaklaşımlar:

Toplantıda koruyucu ve önleyici çalışmalara öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı; bunun kapsamında bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması ve aile-okul-toplum üçgeninde destek mekanizmalarının güçlendirilmesi öne çıktı. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireyleri değil aileleri, okulları ve toplumu kapsadığı belirtilerek, çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

BAKLAN KAYMAKAMLIĞI