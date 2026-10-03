Antalya'da uzayın geleceği masaya yatırılıyor

IAC 2026 antalya'da: organizasyon, hedefler ve ev sahipliği

Küresel uzay camiasının en geniş katılımlı organizasyonu olan Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek kongre ile yerli uzay ekosistemi aktörleri; akademi, sanayi, girişimciler ve uluslararası otoriteler bir araya gelerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik kazanımların artırılmasını hedefleyecek.

kamu ve sektör temsilcilerinin görüşleri:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda uzay bilimleri ve teknolojilerinde önemli bir atılım dönemine girdiğini vurguladı. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen Millî Uzay Programı hedeflerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Millî Uzay Vizyonumuz Dünya ile buluşuyor" ifadesine yer verdi.

Bakan Kacır kongreye ilişkin ayrıca, "Ülkemizin üretim gücünü, yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve medeniyet mirasımızı tüm dünyaya tanıtarak Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda ’uzayın yüzyılı’ yapma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

katılım, program ve öne çıkan etkinlikler:

Kongreye yönelik resmi kayıt verileri küresel ilginin yüksek olduğunu ortaya koydu: 1 Ekim 2026 itibarıyla 108 ülkeden toplam 6.893 delege ve katılımcı kayıt yaptırdı. Ev sahibi Türkiye, 955 delegeyle en çok katılım sağlayan ülke oldu; ABD, Almanya, İtalya ve Japonya Türkiye'yi takip eden ülkeler arasında yer aldı.

Resmi açılış, 5 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Kongre boyunca küresel uzay yönetişimi, yeni nesil teknolojiler ve derin uzay araştırmaları gibi kritik başlıklar tartışılacak; etkinlik 9 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Halk Günü" ile sona erecek.

IAC 2026, teknik oturumların yanında zengin içerikler sunuyor. Yaklaşık 30 astronotun katılacağı özel oturumlar, imza günleri ve panellerin yanı sıra ilk kez yer alacak "Future Space" alanı, yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimlerle ziyaretçilere geleceğin vizyonunu tanıtacak. Ayrıca Anadolu'nun kültürel ve üretim mirasını yansıtan "Anadoludakiler" sergisi de etkinlik programında yer alacak.

İçerikte yer alan uluslararası bileşenler arasında Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı (MMoP), kapsamlı fuar alanı ve akademik bildirilerin paylaşıldığı oturumlar bulunuyor. Organizasyon, 1951'de kurulan ve 82 ülkeden 604 üyesi bulunan Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

altyapı etkisi ve uzun vadeli beklentiler:

Kongre, Türkiye'nin uzay diplomasisinde oyun kurucu ve birleştirici rolünü pekiştirmeyi, millî program hedeflerine uluslararası alanda ivme kazandırmayı amaçlıyor. Bakan Kacır'ın vurguladığı üzere Antalya'da yakılacak bu meşale; astronotlardan mühendis ve girişimcilere, geleceğin uzay kaşifleri olacak gençlere kadar ekosisteme yeni ufuklar açmayı hedefliyor.

IAC 2026, kısa vadede geniş katılımla bilgi paylaşımını sağlayacak, orta ve uzun vadede ise Türkiye'nin bilimsel iş birliklerini, teknoloji transferini ve ekonomik fırsatlarını güçlendirecek bir platform olarak planlanıyor.

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