Gece kaybolan 56 yaşındaki kadın ailesi tarafından bulundu

Gece kayboldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Latife Çakır (56), gece saat 03.00 civarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

arama çalışmaları:

İhbar üzerine emniyet güçleri kayıp kadını bulmak için bölgede arama başlattı. Polis ekipleri ve ilgili birimler, bildirilen saat ve güzergâhlarda çalışma yaptı.

bulunma ve son durum:

Aramalara karşın kadına ulaşılamaması üzerine çalışmalar sürdü; ancak akşam saatlerinde Latife Çakır aile üyeleri tarafından sağ salim bulundu. Olayla ilgili bildirim üzerine başlatılan süreç, aile tarafından sonlandırıldı.

DENİZLİ'DE GECE SAATLERİNDE EVİNDEN AYRILAN 56 YAŞINDAKİ LATİFE ÇAKIR AKŞAM SAATLERİNDE AİLESİ TARAFINDAN BULUNDU.