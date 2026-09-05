Gece saatlerinde Anak Krakatau patladı: lav püskürmeleri ve 3'üncü seviye alarm

Anak Krakatau'da gece patlaması

Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda yerel saatle 23.07'de bir patlama meydana geldi. Yanardağ, gece yarısından sabah 06.00'ya kadar lav püskürttü.

Patlamanın zamanlaması ve uyarı seviyesi:

Olay sonrası yetkililer, yanardağın uyarı seviyesinin 3'üncü seviye (alarm) olarak açıklandığını belirtti. Patlamanın gece saatlerinde ve geniş bir zaman dilimine yayılarak lav akıntılarına neden olduğu bildirildi.

Yetkililerin uyarısı ve alınan önlemler:

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yaptığı açıklamada "İnsanların paniğe kapılmasına gerek yok, ancak tetikte olmaları gerekiyor" dedi. Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere yasaklanan alanlara girmeme ve patlamayı izlemek ya da kaydetmek için yanardağa yaklaşmama uyarısında bulundu.

2018 tsunamisinin hatırlattıkları:

Anak Krakatau'nun yaklaşık 157 metre yüksekliğindeki konumu, Aralık 2018'deki patlama sonrası oluşan tsunami felaketini akıllara getirdi; o olayda en az 430 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı, patlamanın ardından lav püskürttü.