Selçuklu bulvarı'nda kontrol kaybı: İETT otobüsü istinat duvarına çarptı

kaza kısa özeti

Sultangazi Habibler Mahallesi Selçuklu Bulvarı istikametinde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada olay yerinde ve çevresinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sırasında araçta bulunan yolcuların aniden yaşanan kontrol kaybı nedeniyle paniğe kapıldığı ve çarpmanın etkisiyle otobüsün yaklaşık 200 metre sürüklendiği bildirildi. Otobüs sürücüsü olarak kaydedilen Oktay A. yönetimindeki aracın plakası 34 TP 7994 olarak kayda geçti.

yaralılara müdahale ve nakil

Kazada toplam 4 yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Muammer Ö., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken; Rim El Z., Sakine B. ve Hatice Kübra B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanelerden edinilen bilgilere göre tedavi altına alınan dört yaralının sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve gerekli tetkiklerin sürdüğü aktarıldı.

araç hasarı ve soruşturma

Kaza sonucu ağır hasar alan İETT otobüsü, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla İETT İkitelli Garajına götürüldü. Araçta oluşan hasarın boyutu ve çarpmanın etkisi, çekici kaldırma görüntüleriyle belirlendi.

İlgili birimler kazanın sürücü hatasından mı yoksa başka bir etkenden mi kaynaklandığını tespit etmek amacıyla inceleme başlattı. Olay yeri incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda teknik kontroller yapılacağı belirtildi.

Emniyet ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olay çevresindeki trafik akışı kontrollü olarak sağlandı; kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU İSTİNAT DUVARINA ÇARPMASIYLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 YOLCU YARALANDI. KAZADA AĞIR HASAR GÖREN OTOBÜS ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILIRKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.