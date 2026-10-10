Sabah sertliği ihmal edilmemeli: el ve parmaklardaki tutukluk romatoid artritin habercisi olabilir

Uzman uyarısı

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Hakan Aslan, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında yaptığı açıklamada sabah uzun süren el ve parmak tutukluğunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Dr. Aslan, erken tanı ve tedavinin eklem hasarını önlemede belirleyici olduğunu aktardı.

Belirtiler:

Dr. Aslan, romatoid artritin genellikle el ve ayak parmak eklemlerinde başladığını belirterek, sıcak ve şiş eklemler, ağrı, özellikle sabah kalktıktan sonra uzun süren sertlik, güç kaybı, halsizlik ve bitkinliğin hastalığın sık görülen belirtileri olduğunu ifade etti. "Erken tanı eklem hasarını önlemede büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Halk arasında "romatizma" olarak anılan tabloda çoğu zaman romatoid artrit kastedildiğini söyleyen Dr. Aslan, hastalığın otoimmün bir süreç olduğunu ve tedavi edilmediğinde eklemlerin zamanla deforme olabileceğini, sertleşebileceğini ve kas gücünün azalabileceğini ekledi.

Tetkik, tedavi ve yaşam etkileri:

Dr. Aslan, romatoid artritin toplumsal yaygınlığına dikkat çekerek, "Tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1’inde romatoid artrit görülüyor. Hastalık kadınlarda erkeklerden iki ila üç kat daha sık ortaya çıkıyor ve çoğunlukla 50 yaş sonrası görülse de daha genç yaşlarda ve nadiren ergenlik döneminde de başlayabiliyor" dedi.

Hastalığın yalnızca eklemleri ilgilendirmediğini vurgulayan Dr. Aslan, ilerleyen dönemlerde kan damarları başta olmak üzere farklı organların etkilenebileceğini ve ağrı, yorgunluk ile fiziksel kısıtlılık nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde güçlük yaşanabileceğini belirtti.

Modern tedavilerle romatoid artritin tamamen ortadan kaldırılamasa da kontrol altına alınabildiğini söyleyen Dr. Aslan, ilaç tedavilerinin iltihabı azalttığını, hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını ve eklem fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olduğunu aktardı. Tedavinin fizyoterapi, düzenli egzersiz ve gerektiğinde rehabilitasyon ile desteklendiğini, hastaların doktor önerisi olmadan tedavilerini bırakmamalarının önemli olduğunu ifade etti.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ ROMATOLOJİ UZMANI DR. HAKAN ASLAN, SABAH UZUN SÜREN EL VE PARMAK TUTUKLUĞUNUN ÖNEMSENMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "ERKEN TANI EKLEM HASARINI ÖNLEMEDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR" DEDİ.