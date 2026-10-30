Gece saha çalışması: başkan vekili Genç aşırı yağıştan etkilenen mahalleleri denetledi

Gece saha incelemesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından gece saatlerinde saha çalışması yaparak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Genç, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileriyle birlikte Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde son durumu yerinde değerlendirdi ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi.

Bölgelerdeki gözlem ve temaslar:

İncelemeler kapsamında ekipler Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı'nda çalışmaları sürdürdü. Yetkililer, özellikle Çavuşlu ve Yalınayak derelerinde su seviyesinin yükselmesinin taşkınlara neden olduğunu, bu noktalarda müdahalenin öncelikli olduğunu bildirdi. Genç, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek iletilen taleplerin takip edileceğini ve öncelikli sorunların çözümü için ekiplerin koordineli çalıştığını aktardı.

Müdahale düzeyi ve kaynaklar:

Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ ekipleri, yoğun yağış uyarısı sonrası 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda çalıştı. Kurumlardan gelen bilgilere göre kentteki müdahale 3. seviye olarak yürütülüyor ve sahada bin 110 personel, 331 araç ve 63 motopomp görev aldı. Ekipler, su baskını ve taşkın yaşanan noktalarda hızlı müdahale edip tahliye, tahkimat ve su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, öncesinde verilen turuncu kod uyarısına dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Başkan Vekili Genç ise saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmaları, mevcut durumu ve alınabilecek ilave önlemleri yetkililerden dinleyip yönlendirmelerde bulunduğunu belirtti; ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, KENTTE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN GECE SAATLERİNDE SAHAYA ÇIKARAK YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.