Dolar 49,9425 +0,07%
Euro 55,9713 +0,35%
Bist 11.011,00 -1,38%
Altın Gram 6.400,91 -1,12%
EUR/USD 1,1203 +0,20%
Brent Petrol 113,00 +1,99%
--°

Gece saha çalışması: başkan vekili Genç aşırı yağıştan etkilenen mahalleleri denetledi

Büyükşehir Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, gece saha çalışmasında Akdeniz ve Toroslar'da talepleri dinleyip ekipleri yerinde yönlendirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gece saha çalışması: başkan vekili Genç aşırı yağıştan etkilenen mahalleleri denetledi

Gece saha incelemesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından gece saatlerinde saha çalışması yaparak yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Genç, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileriyle birlikte Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde son durumu yerinde değerlendirdi ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi.

Bölgelerdeki gözlem ve temaslar:

İncelemeler kapsamında ekipler Siteler Mahallesi, Yalınayak Deresi ve Hal Katlı Kavşağı'nda çalışmaları sürdürdü. Yetkililer, özellikle Çavuşlu ve Yalınayak derelerinde su seviyesinin yükselmesinin taşkınlara neden olduğunu, bu noktalarda müdahalenin öncelikli olduğunu bildirdi. Genç, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek iletilen taleplerin takip edileceğini ve öncelikli sorunların çözümü için ekiplerin koordineli çalıştığını aktardı.

Müdahale düzeyi ve kaynaklar:

Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ ekipleri, yoğun yağış uyarısı sonrası 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda çalıştı. Kurumlardan gelen bilgilere göre kentteki müdahale 3. seviye olarak yürütülüyor ve sahada bin 110 personel, 331 araç ve 63 motopomp görev aldı. Ekipler, su baskını ve taşkın yaşanan noktalarda hızlı müdahale edip tahliye, tahkimat ve su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, öncesinde verilen turuncu kod uyarısına dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Başkan Vekili Genç ise saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmaları, mevcut durumu ve alınabilecek ilave önlemleri yetkililerden dinleyip yönlendirmelerde bulunduğunu belirtti; ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, KENTTE ETKİLİ OLAN AŞIRI...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, KENTTE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN GECE SAATLERİNDE SAHAYA ÇIKARAK YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları
images

Yayla bahçesinden gelir: aronya reçeliyle aile ekonomisine destek
images

İscehisar'da tarladan teknik desteğe: üreticilerle saha çalışmaları hız kazandı
images

Yayla bahçesinden ekonomiye destek: aronya reçelini 400 liraya satıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın bando takımı Pazaryeri'nde cumhuriyet coşkusunu yükseltti

Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek