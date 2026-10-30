Van Gölü havzasında sazlıklar 2026 yağışlarıyla canlandı

Van Gölü havzasında sazlıklar canlandı:

2026 yılında bölgeyi etkileyen kar ve yağmur yağışları, son yıllarda kuraklıktan erken sararıp kuruyan sazlık alanlarda belirgin bir canlanma sağladı. Van Gölü Havzası Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olarak zengin bir bitki ve yaban hayatı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor; bu yılki yağışlar, sazlıkların daha uzun süre nemli kalmasına ve yeşil görünüm kazanmasına katkı yaptı.

yağışların ekosistem üzerindeki etkisi:

Uzun süreli kuraklık, sazlıkların erken kurumasına ve yangınlara karşı savunmasız hale gelmesine neden olmuştu. 2026 kışındaki kar yağışları ile ilkbahar ve sonbaharda etkili olan yağmur, sazlıklarda tekrar nem ve canlılık sağlayarak yangınlarda azalma gözlenmesine yol açtı. Sulak alanlardaki bu olumlu tablo, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için hem barınma hem de üreme alanı işlevini güçlendirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgenin sazlıklarının kanatlı türler için hayati önem taşıdığını vurguladı ve ekosistemin çeşitliliğine dikkat çekti: "Yaban hayatının olmazsa olmazı sulak alanlar, sulak alanların olmazsa olmazı da sazlıklardır. Van Gölü Havzası da sulak alan yönünden zengin olması nedeniyle sazlıklar açısından önemli bir yapıya sahiptir. Bu durum, yaban hayatı ekosistemini, ekolojik çeşitliliği ve tür zenginliğini ortaya koymaktadır. Burada yaban hayvanları, özellikle de kanatlı türler, üremelerini gerçekleştirerek sazlıkları bir nevi evleri olarak kullanmaktadır. Bu canlılar ya burada kalıcı olarak yaşamakta ya da göçmen türler olarak diğer bölgelere göç etmektedir".

koruma çağrısı ve gelecek öngörüleri:

Aslan, yağışların mevsimsel dağılımının düzenli olmasının kuraklığın önüne geçtiğini, bunun da sazlık yangınlarında azalma ile yaban hayatına olumlu yansımalar getirdiğini söyledi. "Her sazlık bir habitattır" ifadesiyle sazlıkların sadece bitki örtüsü değil, aynı zamanda kuşlar, kurtlar ve daha birçok tür için hayati yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Uzman, bu olumlu gelişmenin kalıcı olması için yerel halkın, çobanların ve doğayla ilgili faaliyet gösterenlerin alanları kontrolsüz şekilde kullanmaması gerektiğini belirtti: "Bize düşen görev ise bu sazlıkları kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır." Ayrıca sulak alanların "tabiatın rahimleri" olarak işlev gördüğünü, sayılarının artmasının hem biyolojik arıtma hem de tür çeşitliliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Bu yılki gözlemler, 2026 yağışlarının bölge ekolojisine kısa vadede olumlu katkı sunduğunu, gelecek yıllarda da benzer yağış rejimlerinin sürmesi halinde yaban hayatının canlılığında daha kalıcı iyileşmeler görülebileceğini işaret ediyor. Ancak uzmanlar, bu kazanımın korunması için saha bazlı mücadele, izleme ve halk bilincinin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.

VAN GÖLÜ HAVZASI'NDA 2026 YILINDA ETKİLİ OLAN KAR VE YAĞMUR YAĞIŞLARI, SON YILLARDA KURAKLIK NEDENİYLE ERKEN SARARIP KURUYAN SAZLIK ALANLARIN YENİDEN CANLANMASINI SAĞLADI.